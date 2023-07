Κάρι: «Θα έδινα δαχτυλίδι στον Στιβ Νας και τον Ρέτζι Μίλερ» (vid)

Ένας από τους καλυτέρους σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ με 4 πρωταθλήματά με του Ουόριορς στο παλμαρέ του φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του Big Boy.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης τους ο παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ ρωτήθηκε για το αν του έπαιρναν ένα από τα δαχτυλίδια του και να τα έδιναν σε κάποιον παίκτη που δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, σε ποιον θα ήταν; Ο Κάρι δεν άφησε αναπάντητη την ερώτηση. «Δεν θα ήταν ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Θα διάλεγα τον Στιβ Νας και τον Ρέτζι Μίλερ».

Πρόκειται για δυο παίκτες που αφήσαν την δικιά τους ιστορία στο «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ, αλλά δεν κατάφεραν να κατακτήσουν ποτέ το πρωτάθλημα. Ο Στιβ Νας πέρασε την καλύτερη φόρμα της καριέρας του στους Φοίνιξ Σανς, ενώ ο Ρέτζι Μίλερ έμεινε για πάντα στους Πέισερς.

Big Boy: “If you were to take one of your rings and give it to someone who doesn’t have a ring, who would you give it to?”



Steph Curry: “It would not be Charles Barkley… I would pick Steve Nash & I would pick Reggie Miller.”



