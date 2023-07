Eurobasket U18: Κανονικά θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες

Τα συμπτώματα ίωσης που έκαναν την εμφάνιση τους το απόγευμα της Τρίτης σε πολλούς παίκτες και μέλη των ομάδων φαίνεται πως δεν αποτέλεσαν πρόβλημα για την διεξαγωγή του τουρνουά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της FIBA, οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχαν προγραμματιστεί. Η διοργάνωση πρότεινε στην Φινλανδία, την Ελλάδα, την Λιθουανία, την Σλοβενία, την Ισπανία και την Τουρκία την επιλογή να αγωνισθούν σε νέα ημερομηνία, αλλά όλες οι ομάδες συμφώνησαν να μην υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν, ο αγώνας της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Φινλανδία θα διεξαχθεί κανονικά όπως είχε οριστεί (26/7, 16:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIBA:

FIBA statement about the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia: pic.twitter.com/bupeJNxMMb