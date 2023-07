Στην Χάποελ Τελ Αβίβ ο Καίλ Αλεξάντερ

Ο 26χρονος φόργουορντ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Euroleague με την φανέλα της Βαλένθια μετρώντας 5,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές.

Ο Αλεξάντερ αποφάσισε την ερχομένη σεζόν να αφήσει την Euroleague, καθώς η Χαποέλ Τελ Αβίβ αγωνίζεται στο Εurocup.

O προπονητής της ομάδας Ντάνι Φράνκο δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να αποκτήσουμε τον Κάιλ. Ψάχναμε για έναν παίκτη με αθλητικές ικανότητες και στις δύο πλευρές του γηπέδου και εμπειρία σε υψηλά επίπεδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση που έκανε μεγάλη προσπάθεια και κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να χτίσουμε μια υψηλής ποιότητας ομάδα».

Kyle Alexander s the new player of Hapoel Tel Aviv! Last season he played for Valencia basket! @avizilbesport #BeoBasket