Βγήκε από το νοσοκομείο ο Μπρόνι Τζέιμς, μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη (vid)

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο γιος του Λεμπρόν Τζειμς έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα της προπόνησης. Την είδηση έβγαλε οι οικογένεια Τζειμς, η οποία ζήτησε διακριτικότητα για τις δύσκολες αυτές ώρες.

Να θυμίσουμε ότι ο Μπρόνι Τζειμς προετοιμάζεται για την πρώτη του χρονιά σε κολέγιο με το University of Southern California.

Τα νέα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο 19χρονος βγήκε αμέσως από την ΜΕΘ, με την ζωή του να μην κινδυνεύει πλέον. Η αγωνία και ο φόβος στην οικογένεια του Λεμπρόν μειώθηκε, όμως η νοσηλεία του Μπρόνι θα συνεχιστεί προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της καρδιακής προσβολής.

"The fact that he is out of the ICU at what is a regular medicine floor is a reassuring prognosis for us."@DoctorDarienMD joins @LinseyDavis after Bronny James, the son of LeBron James, suffered a cardiac arrest during a practice yesterday, according to a family spokesman. pic.twitter.com/zOpj22etLs