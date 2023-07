Το Eurocup απάντησε με… GIF στους Μπουλς, λόγω Μπιτίμ (vid)

O Μπιτίμ υπέγραψε two-way συμβόλαιο, με τους Σικάγο Μπουλς να του δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ωστόσο, το καλωσόρισμα του 24χρονου παίκτη δεν πήγε και τόσο καλά. Οι Μπουλς δημοσίευσαν ένα βίντεο με τα καλυτέρα στιγμιότυπα του Μπιτίμ την περασμένη σεζόν στο Eurocup, όμως ο σύλλογος του Σικάγο μπέρδεψε της διοργανώσεις και ανέφερε πως ο παίκτης αγωνίστηκε στην Euroleague.

H αντίδραση του EuroCup ήταν… επική. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό στο twitter το EuroCup απάντησε με ένα… αστείο GIF.

