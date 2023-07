H νέα έδρα της Μπάγερν θα έχει… πράσινη οροφή (pic)

Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα πραγματοποιεί η Μπάγερν. Εκτός από τις αλλαγές που έγιναν στην άκρη του πάγκου και στο ρόστερ της ομάδας, ο σύλλογος της Βαυαρίας θα τοποθετήσει πράσινη οροφή στο νέο γήπεδο, ένα χρώμα που δεν συνάδει με τις εμφανίσεις της ομάδας.

Το Olympiapark, λοιπόν, αναμένεται να είναι έτοιμο το 2024 και θα έχει χωρητικότητα 12.500 θέσεων και όπως ανάρτησε σε φωτογραφίες η Μπάγερν αναμένεται να πρασινίσει.

There really will be a 🏀 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 in Munich next year! 🌱



The @sapgarden at Olympiapark will be coming to you in 2024, and it will be absolutely beautiful.



______#SAPGarden #WeBallTogether #SportsArena #StadiumPhotography || 📸 @3XN_GXN pic.twitter.com/J7AS5U0ivx