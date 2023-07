Από το Αγρίνιο στον Απόλλωνα ο Καφέζας

Την απόκτηση του 21χρονου γκαρντ Χρήστου Καφέζα ανακοίνωσε ο Απόλλων Πατρών.

Ο Καφέζας ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Προμηθέα Πάτρας, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στο Αγρίνιο και στην Elite League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει τον Χρήστο Καφέζα (2002, 1,89 μ.), ο οποίος είναι Πατρινός και ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία μας. Θέλουμε και κάνουμε πράξη, να στηρίζουμε τα παιδιά της πόλης μας και να τους δίνουμε ευκαιρίες.

Χρήστο να έχεις υγεία, το μέλλον είναι δικό σου!

WHO IS WHO

Ο Χρήστος Καφέζας ξεκίνησε το μπάσκετ από τον Έσπερο ΑΟΠΑ και στη συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Προμηθέα πανηγυρίζοντας διακρίσεις σε Πανελλήνια ηλικιακά πρωταθλήματα φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα.

Ακολούθως αγωνίστηκε σε Τρίτωνα, Αχαγιά ’82 και πέρυσι με τον ΑΟ Αγρινίου στην Elite League . Σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε σχεδόν 20 λεπτά συμμετοχής με την ομάδα του Αγρινίου είχε μέσο όρο 6,2 πόντους, 2,7 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ με 34/68 δίποντα με 50%, 26/80 τρίποντα με 32,5% και 55/63 βολές με 87,3%».