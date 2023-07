Εκστασιάστηκαν οι αστέρες του ΝΒΑ με την πρόταση σε Μπαπέ - Ο Γκριν ζήτησε… συμβόλαιο στην Αλ Χιλάλ!

Μετά την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην είδηση αυτή, ήρθε και ακόμα μία από τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έμεινε άναυδος από την συγκεκριμένη οικονομική πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Γάλλο άσο.

«Έχουν και πρωτάθλημα μπάσκετ σωστά; Ακόμα δεν στέγνωσε το... μελάνι που υπέγραψα το συμβόλαιο μου», ανέφερε ο αμερικανός άσος ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Ουόριορς για άλλα τέσσερα χρόνια έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο ίδιο μοτίβο και ο Λεμπρόν Τζέιμς που ανέφερε πως πάει στη Σαουδική Αραβία… τρέχοντας.

Draymond got jokes after seeing Mbappé’s offer 💀 pic.twitter.com/0krp3MvzRf

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb