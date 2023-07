Κάιλ Άντερσον: Θα αγωνιστεί ως νατουραλιζέ με την Εθνική ομάδα της Κίνας στο Mundobasket 2023 (pic)

Ο Κάιλ Άντερσον έγινε κάτοχος κινεζικού διαβατήριου και τέθηκε στην διάθεσή του ομοσπονδιακού προπονητή της Κίνας, Σάσα Τζόρτζεβιτς, σε μια ενίσχυσή που θα βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της Ασίας ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, ο Άντερσον έχει ρίζες από την Κίνα, καθώς ο προπάππος του ήταν Κινέζος με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορά προκειμένου ο παίκτης να πάρει το κινέζικο διαβατήριο.

Να σημειώσουμε πως η Κίνα θα χρησιμοποιήσει την θέση του νατουραλιζέ για πρώτη φορά. Η ομάδα της Ασίας βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη Σερβία, το Πουέρτο Ρίκο και το Νότιο Σουδάν.

