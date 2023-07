Ο Μπατούμ στήριξε την απόφαση του Κέμπα Ουόκερ να αγωνιστεί στην Ευρώπη

Η Μονακό τις προηγούμενες μέρες ολοκλήρωσε μια μεταγραφική «βομβά», που ακούει στο όνομα του Κέμπα Ουόκερ. Οι Γάλλοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ, σε μια μεταγραφή που ήρθε να… ταράξει τα νερά της Euroleague.

Ο έμπειρος πλέι-μέικερ συμφώνησε με τους «Μονεγάσκους» για συμβόλαιο ενός έτους και έρχεται να πλαισιώσει τους Μάικ Τζειμς, Έλι Οκόμπο και Τζόρνταν Λόιντ, δημιουργώντας μια περιφέρεια… φωτιά για την Μονακό.

Η απόφαση του Ουόκερ να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού δεν σχολιάστηκε θετικά από όλους. Έτσι λοιπόν, ο Μπατούμ έσπευσε με ένα tweet του να υπερασπιστεί τον 33χρονο παίκτη εξηγώντας τους λόγους για την απόφαση του να παίξει στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν δίνεται σε κάθε καλό παίκτη η ευκαιρία να παίξει στην τρίτη καλύτερη ομάδα της EuroLeague και να ζήσει στη νότια Γαλλία. Γνωρίζοντας το επίπεδο της EuroLeague, είναι μια πολύ καλή κίνηση μετά απ' ό,τι πέρασε ο Κέμπα τους τελευταίους μήνες».

It’s not given to every good player to move to the 3rd best team in Euroleague and live in South of France.



Knowing the level of competition in Euroleague, it’s a pretty good move after what Kemba went through the last couples months https://t.co/meQ9PmODvu