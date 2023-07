Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U19: Χρυσό μετάλλιο για τις Αμερικανίδες για 10η φορά

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο U19 που διεξάχθηκε στην Ισπανία, καθώς το βράδυ της Κυριακής (23/7) «έκαμψαν» την αντίσταση της μαχητικής Ισπανίας με 69-66 στον τελικό που δείχθηκε στο WiZink Center της Μαδρίτης. Αυτό ήταν το 10ο μετάλλιο και τρίτο συνεχόμενο για τις ΗΠΑ στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Να σημειώσουμε ότι στο τουρνουά αυτό χρησιμοποιήθηκε από την προημιτελική φάση και έπειτα το εντυπωσιακό γυάλινο δάπεδο που ήταν πολύ ιδιαίτερο στο μάτι των θεατών.

Η πρώτη σκόρερ για την ΗΠΑ ήταν η Κότι ΜακΜάχον, η οποία σημείωσε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ είχε και άξια συμπαραστάτισσά την Κλόε Κιτς, η οποία μέτρησε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Για τις ηττημένες Ισπανίδες ξεχώρισαν η Ιγιάνα Μαρτίν Καριόν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και η Έλενα Μπουεναβίδα με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ

