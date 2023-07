Αδιανόητο σκηνικό στο Πολωνία-Τουρκία: Άλλαζαν πάσες ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες στο Eurobasket U18!

Τα ευτράπελα στην πρώτη μέρα του Eurobasket U18 που διεξάγεται στην Σερβία, οδήγησε τους Πολωνούς και τους Τούρκους σε έντονη αντίδραση, αφού οι δύο ομάδες στην μεταξύ τους αναμέτρηση σταμάτησαν να παίζουν στο τελευταίο πεντάλεπτο!

Οι παίκτες άλλαζαν πάσες μεταξύ τους, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις συνθήκες που επικρατούν στην διοργάνωση με γήπεδα που στάζουν νερό και δεν έχουν κλιματισμό!

Για την ιστορία η Τουρκία επικράτησε με 78-63, ωστόσο το ματς στα τελευταία λεπτά μετατράπηκε σε παρωδία, με τους παίκτες να αρνούνται να παίξουν αλλάζοντας απλά την μπάλα μέχρι την κόρνα της λήξης.

Chaos at the FIBA U18 European Championship in Nis, Serbia. Heavy rain and no air-conditioning caused unsafe conditions and multiple serious injuries caused players to essentially boycott finishing the game with 5 minutes left. Next game starting regardless. The show must go on pic.twitter.com/MauCzsUza8