Ο Κάιλ Χάινς παρομοίασε με… πανικό τις καταιγιστικές μεταγραφικές εξελίξεις στην Euroleague

Η μετακίνηση του Κώστα Σλούκα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο και ξαφνικό χτύπημα στην Ευρώπη, ακολούθησε η μεταγραφή του Ουίλι Ερνανγκόμεθ στην Μπαρτσελόνα, μετά η «βόμβα» της Μονακό με τον Κέμπα Ουόκερ και τώρα το… θρίλερ με την ομάδα που θα επιλέξει ο Νίκολα Μίροτιτς.

Με αφορμή και την είδηση ανατροπής με τον Μίροτιτς και την Παρτιζάν, ο Χάινς σχολίασε με ένα GIF που θυμίζει… πανικό τα όσα συμβαίνουν γύρω από τις ομάδες της Euroleague.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο, ο οποίος έγραψε: «Εγώ κάθε πρωί που τσεκάρω τα νέα στην Ευρωλίγκα...»

Me: Checking Euroleague Twitter News Every Morning this offseason.... 😂 pic.twitter.com/D4o2b1u13A