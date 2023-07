Στο πρωτάθλημα Μογγολίας προπονητικό δίδυμο μπαμπάς και υιός Σούμποτιτς

Ο άλλοτε παίκτης-θρύλος του μπασκετικού Άρη, Σλόμποταν Σούμποτιτς, έχοντας περάσει από τους πάγκους πολλών πρωταθλημάτων (Κύπρος, Λίβανος, Τυνησία, Κροατία, Ιταλία κ.α.) τα τελευταία 15 χρόνια αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Μογγολία.

Εκεί, ανακοινώθηκε ως πρώτος προπονητής από την ομάδα M Garid και θα έχει άμεσο συνεργάτη του, τον γιο του, Λεόν. Οι δυο τους «αποτελούν ένα δυναμικό προπονητικό δίδυμο, έτοιμο να επηρεάσει θετικά την απόδοση και την εξέλιξη της ομάδας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

🇲🇳 M Garid in Mongolia gets a coaching power-up with Slobodan Subotic as Head Coach and his son Leon Subotic as Assistant Coach! 🏀👏 #Basketball #CoachingDuo #Garid #Interperformances https://t.co/EWYWL7zaW8 pic.twitter.com/ppr3P3lsPg