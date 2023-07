Διευθυντής του αναπτυξιακού προγράμματος του Ολυμπιακού ο Δεμέναγας

Ο Αχιλλέας Δεμέναγας ανέλαβε θέση διευθυντή στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των Πειραιωτών:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Αχιλλέα Δεμέναγα. Ο 53χρονος προπονητής αναλαμβάνει Διευθυντής του αναπτυξιακού προγράμματος του Ολυμπιακού.

Who is Who

Γεννήθηκε στις 8/4/1970 και είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως παίκτης.

Σε ηλικία 16 ετών αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής, στα 17 του χρόνια ήταν ο βασικός point guard στην άνοδο του Εσπέρου Καλλιθέας στην Α2 κατηγορία και αγωνίστηκε επί σειρά ετών στην Α1 με την Δάφνη. Επίσης, ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας Παίδων το 1987 και Εφήβων το 1988.

Είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (Msc) στην "Μεγιστοποίηση της Απόδοσης" από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Eίναι μέλος του Σ.Ε.Π.Κ. με δίπλωμα Α' κατηγορίας και έχει εργαστεί ως προπονητής στις ανδρικές ομάδες του Α.Ο. Γαλατσίου, Προφήτη Ηλία, ΑΝΟ Γλυφάδας, ΑΓΟΓ Ευρυάλης, Π.Ο.Κ. Έσπερος, Α.Ο. Κρανιδίου, Άρη Νίκαιας, και στα τμήματα υποδομής του Α.Σ Σουρμένων, Π.Ο.Κ. Εσπέρου, Α.Ο Γαλατσίου, Α.Ο Ελληνικού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού.