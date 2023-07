Σίξερς: Κανονικά στο training camp ο Χάρντεν

«Μύλος» έχει γίνει το θέμα της μεταγραφής ή όχι του Τζειμς Χάρντεν και το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Από τη στιγμή που οι Σίξερς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των playoffs του ΝΒΑ έχει γίνει ένας πραγματικός… χαμός, με τους Σίξερς, τον Χάρντεν αλλά και τους υποψήφιους «μνηστήρες».

Τελικά, αν και ο ίδιος ο Χάρντεν δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι αναμένεται να παρουσιαστεί κανονικά στις προπονήσεις.

James Harden is expected at this point to report to Philadelphia’s training camp, per @JakeLFischer pic.twitter.com/1gjLHSneeO