Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς: Πρωταθλητές με καθυστέρηση ενός χρόνου!

Κάτι περισσότερο από ένας χρόνος χρειάστηκε να περάσει για να πάρουν στα χέρια του τα δαχτυλίδια του περσινού πρωταθλήματος οι Νεμάνια Μπιέλιτσα και Κρις Κιόζα.

Οι δυο τους βρέθηκαν στην Ακαδημία των Ουόριορς και πήραν επιτέλους το δαχτυλίδι του πρωταθλητή για τον τίτλο που κατέκτησαν με το Γκόλντεν Στέιτ.

Πλέον ο Σέρβος έχει επιστρέψει στην Ευρώπη και αγωνίζεται με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Κιόζα έχει ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, επιλέγοντας την ήπειρο μας για χάρη της ισπανικής Μούρθια.

2022 Champs Chris Chiozza & Nemanja Bjelica received their championship rings during a surprise appearance at @gswacademy pic.twitter.com/vRIxyKruSg