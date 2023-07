Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Λι

Επίσημη μορφή πήρε πλέον η συμφωνία της Βιλερμπάν με τον Πάρις Λι. Το τελευταίο διάστημα η γαλλική ομάδα και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχαν εντείνει τις διαπραγματεύσεις τους με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις… ανακοινώσεις.

Την περσινή σεζόν, με την φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, ο Πάρις Λι είχε 11.2 πόντους και 3.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

Here we go ✔️



Paris Lee renforce LDLC ASVEL, le meneur de jeu arrive en provenance du Panathinaikos et fera partie de l’effectif villeurbannais la saison prochaine ! 💪



