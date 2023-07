ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανακοίνωσε τον Γιεκίρι

Στη Ρωσία επιστρέφει ο Τόνι Γιεκίρι ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Το SDNA σας είχε αποκαλύψει εδώ και μέρες τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και πως η συμφωνία ήταν θέμα ημερών, όπως και έγινε.

Ο έμπειρος σέντερ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στη Φενέρμπαχτσε, καθώς σε 12 λεπτά συμμετοχής είχε 6.6 πόντους και 3.1 ριμπάουντ και σε συνδυασμό με τις μεταγραφές των Παπαγιάννη και Σανλί αποφάσισε να αποχωρήσει από την Πόλη.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στηVTB αφού τη σεζόν τη σεζόν 2021-22, με την Ούνιξ Καζάν είχε πραγματοποιήσει μια από τις καλύτερες χρονιές στην καριέρα του.

Tonye Jekiri is the new CSKA center 🔴🔵



✍️ Center Tonye Jekiri (28 years old, 212 cm) has signed a two-year contract with our club.



More info: https://t.co/HPoxVSGadK pic.twitter.com/FHuD660qOI