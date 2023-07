Ευρωπαϊκό U20: Ο Ζούγρης στα… καλύτερά του (vid)

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, όχι μόνο της Εθνικής μας ομάδας, αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων Ανδρών ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο παίκτης του Περιστερίου ήταν ένας εκ των βασικών πυλώνων της ομάδας του Κώστα Παπαδόπουλου και μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Ο Ζούγρης είχε 14.4 πόντους μέσο όρο με 11.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ 1.9 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά εμφάνιση.

Και η FIBA έφτιαξε ένα βίντεο με τα κατορθώματά του.

