Σταυρόπουλος: «Πάλι καλά που υπάρχει το twitter και μαθαίνω τις προτάσεις που κάνουμε»

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε αιχμές για όσα γράφονται στο διαδίκτυο αναφορικά με τις μεταγραφές και τις κινήσεις της Αρμάνι Μιλάνο.

Χαρακτηριστικά, ο GM της Αρμάνι Μιλάνο, σχολίασε λέγοντας «Είμαι χαρούμενος που υπάρχει το Twitter και μαθαίνω για τις προτάσεις που κάνουμε σε παίκτες».

Και σε αυτό φαίνεται πως συμφωνεί και η ίδια η ομάδα του, η οποία μετά από λίγο έσπευσε να κάνει retweet.

I’m glad that Twitter exists and I learn about the offers we make to players…