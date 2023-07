Summer League: MVP του τουρνουά ο Καμ Ουίτμορ (pic)

Σε λίγη ώρα οι Ρόκετς θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του καλοκαιρινού τουρνουά κόντρα στους Καβαλίερς, με τον Ουίτμορ να αναδεικνύεται ως ο MVP της διοργάνωσης.

Ο 19χρονος φόργουορντ, που επιλέχθηκε στο No20 του φετινού draft από τους Τεξανούς, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις στο Summer League, έχοντας 20.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Ουίτμορ πριν το draft θεωρούνταν από πολλούς ως μια επιλογή για το top10, ωστόσο η συμπεριφορά που είχε στις συνεντεύξεις και ένας τραυματισμός στο τέλος της περσινής σεζόν τον... έριξαν στο No20!

The NBA 2K24 Summer League Most Valuable Player:@HoustonRockets forward Cam Whitmore 🏆



Whitmore and the Rockets conclude their Summer League run tonight when they take on the Cleveland Cavaliers in the championship game at 9 p.m. ET / 6 p.m. PT on ESPN. pic.twitter.com/wxLUbBmh1f