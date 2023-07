Ο Χάρντεν τα «έσπασε» με τον Μόρεϊ και ζήτησε να πάει στους Κλίπερς!

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ψυχρανθεί το τελευταίο διάστημα, με τον Χάρντεν να είναι δυσαρεστημένος με τον Μόρεϊ.

Ο 34χρονος γκαρντ, μάλιστα φέρεται να ζήτησε ανταλλαγή από τους Σίξερς, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς, δίπλα σε Πολ Τζόρτζ και Καουάι Λέοναρντ.

“The relationship between James Harden and Daryl Morey is essentially severed, it’s essentially fractured throughout this process.”



NBA Insider @ShamsCharania has the latest on James Harden. pic.twitter.com/aMhSJ9gDqS