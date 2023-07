Μακάμπι Τ.Α.: Ανακοίνωσε τον Ταμίρ Μπλατ

Ο Ταμίρ Μπλατ αφήνει πίσω του τη Γερμανία και… επαναπατρίζεται. Ο πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου συμφώνησε σε όλα με την Μακάμπι και θα συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Οντέτ Κάτας.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν εδώ και καιρό γνωστή, αλλά πλέον πήρε επίσημη μορφή με την Μακάμπι να ανακοινώνει την συμφωνία.

Tamir Blatt signs a deal with @MaccabitlvBC ✍️



He joins the club where his father has legendary status 👏 and he’ll be hoping to create some great memories of his own! pic.twitter.com/Gueb4U1iNE