Στην Μπανταλόνα ο Άντριους

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην ομάδα της Μπανταλόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντριου Άντριους.

Ο Αμερικανός πλέι-μέικερ, μετά το σύντομο πέρασμα του από την Τουρκία και την Μπούρσασπορ, μετακομίζει στην Ισπανία, όπου και θα αγωνιστεί στην ACB με τη φανέλα της Μπανταλόνα, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε την απόκτηση του για την επόμενη σεζόν.

Ο Άντριους πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν στον Παναθηναϊκό, χωρίς να αγωνίζεται και στις λίγες του εμφανίσεις είχε μέσο όρο 4,5 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά παιχνίδι.

