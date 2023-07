Πρώην συμπαίκτη του Γιάννη ανακοίνωσε η Βενέτσια

Κάτοικος Ιταλίας για λογαριασμό της Βενέτσια έγινε ο Τάκερ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο σύλλογος.

Ο Αμερικάνος απόφοιτος του North Carolina αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Αυστραλία για λογαριασμό της Melbourne United. Μάλιστα πριν μετακομίσει στην Αυστραλία, το 2022 ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς για μόλις δύο όμως παιχνίδια, ενώ έχει περάσει από το ΝΒΑ και από τους Σίξερς, Νάγκετς και Τζαζ.

Ο 25χρονος γκαρντ σημείωσε με την φανέλα της Μελβούρνης 17,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά παιχνίδι.

✍️ Atletismo, esplosività e talento al servizio della squadra. Benvenuto The Flight ✈️

Welcome to Venice Rayjon Tucker 🔥

Il comunicato 👉 https://t.co/hBcKXVGBQj#signing pic.twitter.com/NwNE91wfNU