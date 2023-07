Η Euroleague δημοσίευσε τα καλύτερα του Παπαγιάννη από την περασμένη σεζόν (vid)

Ο Γιώργος Παπαγιάννης αποτελεί παρελθόν μετά από μια μεγάλη πορεία (2014-16, 2018-23) με την ομάδα του «τριφυλλιού» και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη.

Το κανάλι της Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σέντερ με την φανέλα του Παναθηναϊκού την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Δείτε το βίντεο:

A transformative signing for @FBBasketbol? @G_P_06 has proven his quality over the years, check out his TOP highlights from his final season in Greece 👏 pic.twitter.com/CsUWj3m9G0