Κινείται για την απόκτηση του Πόιθρες η Αρμάνι

Η ομάδα του Ετότε Μεσίνα αναζητά ενίσχυση στην φροντλάιν και έχει στο προσκήνιο τον Πόιθρες, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, βρίσκεται κοντά και στην απόκτηση του Μάοντο Λο.

Ο Αμερικάνος σέντερ αφέθηκε ελεύθερος από την Μακάμπι και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η περασμένη σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη για τον 30χρονο παίκτη, καθώς αντιμετώπισε εάν σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που τον κράτησε για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων. Ωστόσο στα ματς που αγωνίστηκε με την Ισραηλινή ομάδα ήταν θετικός μετρώντας 7,8 πόντους και 3,6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 16 εμφανίσεις.

📢 OLIMPIA MILANO is close to signing Alex Poythress, I am told.



Poythress averaged 7.8ppg in @EuroLeague with Maccabi in 2022/2023.@rep_milano | @LegaBasketA