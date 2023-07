WNBA All Star Game: Στις εξέδρες Κέβιν Ντουράντ και Μάικ Τζέιμς

Η πολύ στενή φιλία που διατηρούν εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι γνωστή σε όλους. Και για μία ακόμα φορά αποφάσισαν να κάνουν κοινή εμφάνιση.

Ο λόγος για τον Κέβιν Ντουράντ και τον Μάικ Τζέιμς οι οποίοι παρακολούθησαν παρέα, από κοντά, το All Star Game του WNBA, που φέτος ήταν πιο εντυπωσιακό από ποτέ.

Και δεν ήταν οι μόνοι, μιας και πολλές προσωπικότητες του αθλήματος έδωσαν το παρών στις εξέδρες, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο Άντονι Ντέιβις, αλλά και ο Ντουέιν Ουέιντ.

Η ομάδα της Μπριάνα Στιούαρτ επιβλήθηκε απέναντι σε αυτή της Άτζα Γουίλσον με 143-127 και την Τζιούελ Λόιντ να κάνει ρεκόρ με τους 31 πόντους που πέτυχε.

Στο ματς αγωνίστηκε και η Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία είχε χάσει την περσινή έκδοση, ούσα φυλακισμένη στη Ρωσία.

We had all the stars in the house for the @ATT #WNBAAllStar game, it was too lit @NBA pic.twitter.com/zb3SOQntcB