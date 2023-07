Ο Λεμπρόν επιστρέφει στο Νο23 από σεβασμό στη μνήμη του Μπιλ Ράσελ!

Τα τελευταία χρόνια ο «Βασιλιάς» αγωνίζονταν με το Νο6 στην πλάτη, ωστόσο πήρε την απόφαση στη νέα σεζόν να επιστρέψει στο Νο23, με τον λόγο να είναι ιδιαίτερος.

Το Νο6 έχει συνδεθεί στο NBA με τον θρυλικό Μπιλ Ράσελ, που έφυγε από την ζωή το 2022, με τον Λεμπρόν, από σεβασμό στη μνήμη του Ράσελ να παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στο Νο23.

LeBron will change his uniform from No. 6 to No. 23 next season, out of respect for Bill Russell, per @mcten pic.twitter.com/2Mf01GorNd