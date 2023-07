Πόλος έλξης για μικρούς και μεγάλους στην Μύκονο ο Κλέι Τόμπσον! (pics)

Ο Κλέι Τόμπσον εκμεταλλευόμενος το διάλλειμα του ΝΒΑ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί της Μυκόνου.

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε την προπόνηση του στο κλειστό γήπεδο του νησιού, που χρησιμοποιεί ως έδρα η Μύκονος, ενώ μετά φωτογραφήθηκε και υπέγραψε αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους φίλους που τον περίμεναν.

Unique “superstar” experience for our “younglings”

Thanks so much @KlayThompson

💙💙💙💙💙💙🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🔥 https://t.co/twdfVo20y3 pic.twitter.com/k2podwzVqN