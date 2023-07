Λίγο πριν την λήξη της τέταρτης περιόδου ο νεαρός γκαρντ, μπέρδεψε τα καλάθια και έφυγε στον... αιφνιδιασμό για να καρφώσει με τους διαιτητές να σφυρίζουν την παράβαση!

Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε όπως ήταν φυσικό σύγχυση με τον προπονητή των Μάβερικς να κοιτάζει απορημένος για το μπέρδεμα του παίκτη του.

Δείτε παρακάτω την φάση:

Went the wrong way and scored on the wrong basket 😅 pic.twitter.com/L2KR3CSNky