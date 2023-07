Τέλος μετά από τρία χρόνια στην Μπασκόνια ο Γκιεντράιτις

Ο 30χρονος Λιθουανός περιφερειακός είχε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ φέτος στη Euroleague, ενώ αντίστοιχα στην Ισπανία είχε 10,8 πόντους, 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

«Η Μπασκόνια θέλει να ευχαριστήσει τον Ρόκας για τη δουλειά, την ενέργεια και τη συμμετοχή του από την άφιξή του πριν από τρία χρόνια και του εύχεται καλή τύχη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο» καταλήγει η ανακοίνωση.

