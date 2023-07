Αποχαιρέτησε τον Καμπάτσο ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Αργεντίνος άσος έπαιξε τη φετινή σεζόν στη σερβική ομάδα προερχόμενος από το ΝΒΑ, όπου είχε μείνει ελεύθερος το φθινόπωρο, και πλέον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τον παίκτη είχε πλησιάσει και ο Παναθηναϊκός κάνοντας την πρότασή του, όμως ο ίδιος επιθυμούσε την επιστροφή στην Ισπανία και τη Μαδρίτη.

«Φακούντο σε ευχαριστούμε και καλή τύχη. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας» γράφει στο αντίο του ο Ερυθρός Αστέρας.

Prvotimac Crvene zvezde i reprezentativac Argentine Fakundo Kampaco nije više igrač našeg kluba.



Thank you @facucampazzo and good luck. You will always be a part of Red and White Family! 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/IKZFYbUZBj