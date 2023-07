Το «αντίο» της Άλμπα στον Σίκμα: «Ευχαριστούμε για τις πολλές υπέροχες στιγμές» (pic)

Στην ανακοίνωση-ανάρτησή της η Άλμπα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Έξι χρόνια, 396 αγώνες, πέντε τίτλοι, δύο βραβεία MVP: Ο Λουκ Σίκμα έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια την Άλμπα όσο κανένας άλλος παίκτης. Μετά από πολλές μεγάλες στιγμές και επιτυχίες, ήρθε τώρα η ώρα του αποχαιρετισμού: Ο Λουκ δεν θα είναι πλέον αρχηγός της Άλμπα την επόμενη σεζόν και θα ενταχθεί στην κορυφαία ελληνική ομάδα της EuroLeague μετά τη λήξη του συμβολαίου του, με τον Ολυμπιακό.

Με συνολικά 396 εμφανίσεις, ο Σίκμα ανέβηκε στην τέταρτη θέση στη λίστα όλων των εποχών με τη φανέλα της Άλμπα. Οι 3.874 πόντοι του τον καθιστούν επίσης τον τέταρτο καλύτερο σκόρερ της ομάδας όλων των εποχών. Ευχόμαστε στον Λουκ ότι καλύτερο για το μέλλον του και ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στη Mercedes-Benz Arena! Σε ευχαριστούμε για τις πολλές υπέροχες στιγμές!».

💛💙 THANK YOU, LUKE! 💙💛



6⃣ Jahre, 5⃣ Titel, 2⃣ MVP-Auszeichnungen, Platz 4⃣ bei Spielen und Punkten auf der ewigen ALBA-Liste: Luke Sikma wird uns sehr fehlen.



Danke für die vielen großartigen Momente mit dir, @LCSikma43, und nur das Beste für die Zukunft! All the best! 🙏 pic.twitter.com/UGQVxlNUNV