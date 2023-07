Ντουράντ: «Η επίθεση είναι αυτή που θα σου δώσει το πρωτάθλημα»

Ο σταρ του ΝΒΑ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές δεν παραλείπει όμως να ασχολείται και με τον λογαριασμό του στο twitter.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε κάποιος το ρητό που λέει, ότι η επίθεση σου φέρνει νίκες και η άμυνα πρωταθλήματα. Αυτή η φράση δεν βρήκε σύμφωνο τον Ντουράντ, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει λέγοντας: «Η επίθεση κερδίζει πρωταθλήματα, αδερφέ». Μετά από αυτό το ποστ χιλιάδες έτρεξαν να σχολιάσουν είτε διαφωνώντας είτε συμφωνώντας με τον Κέβιν Ντουράντ.

"Offense wins u championships brother."



Kevin Durant to a fan on Twitter. Do you agree? 🤔 pic.twitter.com/AgWRGxguWV