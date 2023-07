«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Γκάι, ρώτησε κι ο Ολυμπιακός»

Ένας από τους πιο καυτούς μπόμπερ αναστατώνει τις τελευταίες ώρες καθώς η απρόσμενη κίνηση της Μπανταλόνα να ματσάρει τη συμφωνία του 25χρονου Αμερικάνου με τη Βαλένθια έχει προκαλέσει άκρατη φημολογία για το ποια ομάδα βρίσκεται από πίσω, δεδομένου ότι η καταλανική ομάδα δε μπορεί να κρατήσει τον Γκάι.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός ρεπόρτερ Ζεράρ Σολέ αλλά και το μπασκετικό site «encestando» αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού, ενώ στο... παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «encestando», υπάρχει πρόταση για τον Γκάι από την Ελλάδα για να παίξει στην Ευρωλίγκα, με την εμπλοκή του Παναθηναϊκού να δυσκολεύει αρκετά την υπόθεση για την Βαλένθια που ενδιαφέρεται έντονα για τον Αμερικανό σουτέρ, με την Μπανταλόνα να περιμένει πλέον προτάσεις για τον Αμερικανό σουτέρ.

Οι Ισπανοί δεν μπαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση του Παναθηναϊκού και το Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κάιλ Γκάι, που είχε μία εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας 11,8 πόντους και 2,6 ασίστ στο Eurocup και 12,8 πόντους και 2,1 ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα με την Μπανταλόνα.

Encestando confirma que Panathinaikos se interesa por Guy.



Me consta que preguntó también Olympiacos, como os he dicho antes.



Desconozco si se llegó a materializar en oferta o no. https://t.co/HHULcrIkER