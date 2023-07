Το «αντίο» της Παρτιζάν σε Παπαπέτρου: «Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Παπαπέτρου, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας στο ΟΑΚΑ μετά από έναν χρόνο, βοήθησε σημαντικά την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς την περασμένη σεζόν.

«Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα! Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη μελλοντική σου καριέρα! Καλή τύχη», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα των Σέρβων.

Jani, thank you for everything! We wish you all the best in your future career!



Good luck! 🙌🏽🖤🤍#KKPartizan pic.twitter.com/Myys5MdYd4