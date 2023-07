Ο Ζίπσερ αποχώρησε από την Μπάγερν και υπογράφει στην Χαϊδελβέργη

Ο 29χρονος, ο αγαπημένος παίκτης των φίλων της Μπάγερν θα αναχωρήσει από το Μόναχο και θα ενταχθεί στην ομάδα της Χαϊδελβέργης.

Να σημειώσουμε ότι ο πρώην διεθνής με την Εθνική ομάδα είχε περάσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2021, όταν διαγνώστηκε με εγκεφαλική αιμορραγία και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.

Ο Ζίπσερ θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με την Γερμανική ομάδα με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα σεζόν.

Η Μπάγερν αποχαιρέτησε με tweet τον Γερμανό παίχτη λέγοντας πως είναι περισσότερο ένας προσωρινός αποχαιρετισμός παρά ένα τελευταίο αντίο.

🇺🇸 It's a detour, not goodbye: @paulzzip leaves #FCBB and joins his home town team @MLP_Academics in Heidelberg. Why's that just a detour? Read on our web site and find out ⤵️#FCBB #WeBallTogether #BisBaldPaul