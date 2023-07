Επέστρεψε στην Αρμάνι ο Μπορτολάνι

Ο 23χρονος γκαρντ επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε. Ο Ιταλός παίκτης είχε δοθεί δανεικός στην Βερόνα, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμέτοχης και την νέα σεζόν θα ενταχθεί και πάλι στην ομάδα του Ετόρε Μεσίνα, με τον παίκτη να υπολογίζεται, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Αρμάνι..

Ο GM της Μιλανο, Χρήστος Σταυρόπουλος δήλωσε: «Με τον Μπορτολάνι ξεκινήσαμε ένα ταξίδι πριν από χρόνια, το οποίο, μετά από πολλές εμπειρίες σε άλλους συλλόγους των κορυφαίων κατηγοριών, τον έφερε πίσω στο Μιλάνο. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα προϊόν της ακαδημίας μας την ευκαιρία να παίξει για την Ολίμπια, αλλά ο Τζορντάνο είναι εδώ γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα αμέσως».

Ενώ ο νεαρός αθλητής πρόσθεσε: «Μεγάλωσα εδώ σε αυτόν τον σύλλογο, οπότε για μένα αυτό είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Τώρα είναι καιρός να προσπαθήσω να βγάλω το καλύτερο από αυτή την εμπειρία που θα ζήσω με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα».

