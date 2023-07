Οριστικά παρελθόν από την Άλμπα ο Μπλατ, οδεύει προς Μακάμπι

Ο Ισραηλινός γκαρντ δεν θα συνεχίσει και την νέα χρονιά στην Άλμπα, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με την γερμανική ομάδα και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ενταχθεί στην Μακάμπι.

Ο Μπλατ έπαιξε δυο σεζόν για λογαριασμό της Άλμπα για δυο σεζόν και κατάφερε στην πρώτη του χρονιά να κατακτήσει δυο εγχώριους τίτλους.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε στην Euroleague 7,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ μέσο όρο.

