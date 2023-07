«Δένουν» τον Στιούαρτ με νέο τετραετές συμβόλαιο οι Πίστονς

Ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ έδωσε τα χέρια με τους ιθύνοντες των Πίστονς και θα λάβει 64 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με την ομάδα από τον Ντριτρόιτ να δημιουργεί τρομερή φροντ λάιν.

Ο Στιούαρτ επιλέχθηκε στο Νο16 στο draft του 2020 και σε τρεις σεζόν με τους Πίστονς έχει καταγράψει συνολικά 189 εμφανίσεις, έχοντας 9.0 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

Detroit Pistons F/C Isaiah Stewart has agreed on a four-year, $64 million rookie contract extension, his agent Drew Gross of @RocNationSports tells ESPN. Stewart gets the first non-maximum extension for the 2020 draft class. pic.twitter.com/9a2W7tLj23