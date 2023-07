Τέλος από την Ευρωλίγκα ο Ντέρικ Ουίλιαμς: Υπέγραψε στη Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ, παράλληλα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει και την Euroleague, αφού οι Ισραηλινοί συμμετέχουν και φέτος στο Basketball Champions League, όπου πέρσι έφτασαν μέχρι τον τελικό.

Η συμφωνία του Ουίλιαμς με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, αποκαλύφθηκε από την ισπανική ιστοσελίδα «encestado», που ανέφερε ότι ο Αμερικανός έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του.

Την φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ουίλιαμς είχε 6,1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στην Basket League, ενώ μέτρησε 12,4 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ στη Euroleague με 38% στα τρίποντα.

Yes, I can confirm.

Derrick Williams has signed with Hapoel Jerusalem.

Derrick Williams ficha por el Hapoel Jerusalem https://t.co/RtYD0pN1Rk pic.twitter.com/Gwdpo5PjEW