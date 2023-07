Το έριξε στο... ράφτινγκ ο Γιόκιτς (vid)

Ο Γιοκιτς συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του και βρίσκει πάντα ένα τρόπο να γίνεται viral. Μετά το περιστατικό με την πωλήτρια του μίνι-μάρκετ που δεν αναγνώρισε τον Σέρβο σταρ… σειρά είχε το ράφτινγκ.

Ο Γιόκιτς, λοιπόν, είχε μια απόδραση στην φύση με τους φίλους του και δοκίμασε να κάνει ράφτινγκ σε ποταμό. Στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος, ορισμένοι εξ΄ αυτών τον αναγνωρίσαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν «MVP, MVP» προς το μέρος του, ενώ εκείνος χαμογελαστός τους απάντησε με ένα νεύμα.

Δείτε το βίντεο:

Nikola Jokic got MVP chants while rafting in Bosnia 🚣‍♂️



(via @sarenaczoran)pic.twitter.com/cVKUkKXp0K