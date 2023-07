Τζον Ουόλ: Προπονείται εντατικά για να επιστρέψει στην ενεργό δράση

Είναι δεδομένο ότι ο 32χρονος γκαρντ δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, καθώς τα τελευταία τρία χρονιά ταλαιπωρείται λόγω του τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Ο Ουόλ κάνει προπονήσεις στο Λας Βέγκας με ομάδες του ΝΒΑ, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ποιες είναι αυτές, σύμφωνα με τον Κρις Χέινς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα των Κλίπερς σε 34 αγώνες και είχε 11,4 πόντους και 5,2 ασίστ ανά αγώνα.

John Wall is holding a private workout for multiple teams Sunday in Las Vegas, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/AqEge08TOq