«Συμφώνησε με την Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Ντέρικ Ουίλιαμς»

Η ισραηλινή ομάδα συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς το «χτίσιμο» του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Ο Ντέρικ Ουιλιαμς, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και όπως όλα δείχνουν την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ, καθώς σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, μένει μόνο η ανακοίνωση του συλλόγου.

Την φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Ουίλιαμς είχε 6,1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στην Basket League, ενώ μέτρησε 12,4 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ στη Euroleague με 38% στα τρίποντα.

Derrick Williams is signing with Hapoel Jerusalem in Israel. Official announcement will be made soon. Source tells.