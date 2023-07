Το πρώτο καλάθι του Ουεμπανιάμα με την φανέλα των Σπερς (vid)

Ο Γάλλος σέντερ που επιλέχθηκε στο No1 του draft από τους Τεξανούς, καταγράφει την πρώτη του συμμετοχή με την φανέλα των Σπερς, αγωνιζόμενο στο Summer League του Λας Βέγκας, κόντρα στους Χόρνετς.

Η αναμέτρηση, μάλιστα είναι μια άτυπη... μάχη με τον Μπράντον Μίλερ, που επιλέχθηκε στο Νο2 του draft, με τον Ουεμπανιάμα να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους, με καλάθι και φάουλ.

Δείτε παρακάτω το video:

WEMBY AND-1, his first bucket!#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/eRCAiGB1CH