Summer League: Ο Τζαμπάρι Σμιθ χάρισε τη νίκη στους Ρόκετς με απίθανο buzzer beater (vid)

Το No3 του περσινού draft, πήρε «φωτιά» στο δεύτερο ημίχρονο και ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, κρίνοντας την αναμέτρηση με απίθανο buzzer τρίποντο.

Η αναμέτρηση ήταν και μια άτυπη... μάχη ανάμεσα στο No3 του φετινού draft, Σκουτ Χέντερσον και του Νο4 Άμεν Τόμπσον, με τον γκαρντ των Μπλέιζερς να έχει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Άμεν Τόμπσον, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον νεαρό γκαρντ να αναλαμβάνει την οργάνωση των Ρόκετς.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

JABARI SMITH JR. WITH THE WILD TRIPLE FOR THE ROCKETS WIN!



WHAT A WAY TO OPEN #NBA2KSummerLeague! pic.twitter.com/qYhOWcLbvN