Εκπληκτική πρεμιέρα για Σκουτ Χέντερσον και Άμεν Τόμπσον (vid)

Οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς του Σκουτ Χέντερσον κοντράρονται με τους Χιούστον Ρόκετς, του Άμεν Τόμπσον, με τους δύο rookies, να ηγούνται με το... καλημέρα για τις ομάδες τους.

Ο Χέντερσον ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο έχοντας 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Άμεν Τόμπσον, είχε 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε παρακάτω τα highlihgts του από το πρώτο ημίχρονο:

Rookie PG duel alert 🚨



Scoot: 13 PTS, 5-7 FGM

Amen: 9 PTS, 4-6 FGM



What a first quarter of #NBA2KSummerLeague action between the No. 3 and No. 4 picks on ESPN! pic.twitter.com/c84YIELDmU