Χαλιμπάρτον: Με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε την μητέρα του μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τους Πέισερς (vid)

Και πως να μην είναι συγκινημένος ο Χαλιμπάρτον; Ο 23χρονος Αμερικανός τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/7) το συμβόλαιο της… ζωής του, το οποίο θα του αποφέρει για τα επόμενα 5 χρόνια το ποσό των 260 εκατομμύριων δολαρίων.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, βουρκωμένος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη στην μητέρα του, ενώ σημείωσε ότι θυμόταν την ημέρα που εκείνη απουσίαζε από τον πρώτου του αγώνα στο κολλέγιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ που πρέπει να ευχαριστήσω, αλλά θα ήταν λάθος να μην ξεκινήσω με τη μαμά μου. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό, αλλά η μητέρα μου έχασε τον πρώτο μου αγώνα στο κολλέγιο επειδή δεν απογειώθηκε το αεροπλάνο. Μέχρι τότε δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα μου. Η μητέρα μου είναι τα πάντα για μένα, για να φτάσω εδώ. Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια όλα αυτά (σσ. που έχει κάνει), αλλά σου είμαι ευγνώμων μαμά για όσα έγιναν όσο μεγαλώναμε και επειδή με ώθησες για να βρεθώ εδώ που είμαι σήμερα. Επειδή φρόντισες να είμαι σε κάθε ταξίδι, επειδή φρόντιζες του συμπαίκτες μου σε κάθε ταξίδι. Σημαίνει πολλά για μένα. Σε αγαπώ και είμαι ευγνώμων για εσένα. Σε ευχαριστώ μαμά. Σε αγαπώ».

"I can't even put into words to explain everything, but I'm just really appreciative of you, mom...I love you."



Tyrese Haliburton got emotional when thanking his mom during today's press conference announcing his longterm extension. 🥹 pic.twitter.com/Z2itDdxd3n